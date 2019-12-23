Эксперт назвал логичным назначение на высшие должности в МО людей с реальным боевым опытом

Военный эксперт Иван Коновалов считает, что кадровая перестановка в Минобороны России показывает, что глава ведомства Сергей Шойгу ориентируется на профессионалов-практиков, а не теоретиков. Такое мнение он выразил в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Министр обороны Сергей Шойгу провел серьезную кадровую ротацию в ведомстве. Так, глава военной полиции — генерал-лейтенант Владимир Ивановский стал руководителем инновационного технополиса «Эра». Структура призвана совершить прорыв в области инновационных технологий.

Коновалов отметил, что кадровые перестановки происходят в Минобороны регулярно, но когда должность меняет один человек, это часто остается незамеченным.

«Из кадровых решений можно выводить общую тенденцию, в которой действует военное ведомство. В частности – ориентация на профессионалов-практиков, а не теоретиков», — уверен эксперт.

Военная полиция РФ остается одним из самых значимых факторов стабилизации и мирного урегулирования, в том числе на границе Турции и Сирии после заключения российско-турецкого меморандума, напомнил Коновалов. Командующий такой структурой лучше других понимает реальные потребности армии «на земле». Аналитик предрек работе «Эры» научные прорывы и упорядочивание работы.

Новым начальником Главного штаба Военно-морского флота РФ стал адмирал Александр Витко, который в 2014 году командовал Черноморским флотом. Тогда корабли ВМС Украины сдались без единого выстрела. Его заместителем станет вице-адмирал Владимир Касатонов. У них есть реальный боевой опыт, полученный во время российской операции в Сирии.

«Кроме того, корабли ВМФ не просто продемонстрировали свои возможности в сирийской операции по уничтожению отрядов, живой силы и баз террористов. Но еще вывели российский флот на качественно новый уровень боеспособности», — напомнил собеседник издания.

Аналитик считает логичным, что теперь флотом будут командовать люди с адмиральскими званиями и реальным боевым опытом.

«В целом мы видим, что на ключевые должности Шойгу планомерно приводит офицеров и генералов, принимавших непосредственное участие в освобождении Сирии от террористов и боевиков различного толка», — уверен эксперт.

Россия остается серьезным стабилизирующим Сирию и весь Ближний Восток фактором, отмечает издание. Назначение на высшие армейские должности офицеров и генералов с навыками практической войны — это еще большее усиление Вооруженных сил, заключил эксперт.