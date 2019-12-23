Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

 По программе «Земский учитель» могут разрешить покупать транспорт

По программе «Земский учитель» могут разрешить покупать транспорт
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Боевики атаковали прибрежный город Джебла в Сирии

Боевики атаковали прибрежный город Джебла в Сирии

 Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт

Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт
Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

 По программе «Земский учитель» могут разрешить покупать транспорт

По программе «Земский учитель» могут разрешить покупать транспорт
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Боевики атаковали прибрежный город Джебла в Сирии

Боевики атаковали прибрежный город Джебла в Сирии

 Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт

Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт
19:44   23 Декабря 2019
Россия

Эксперт назвал логичным назначение на высшие должности в МО людей с реальным боевым опытом

Эксперт назвал логичным назначение на высшие должности в МО людей с реальным боевым опытом

Военный эксперт Иван Коновалов считает, что кадровая перестановка в Минобороны России показывает, что глава ведомства Сергей Шойгу ориентируется на профессионалов-практиков, а не теоретиков. Такое мнение он выразил в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Министр обороны Сергей Шойгу провел серьезную кадровую ротацию в ведомстве. Так, глава военной полиции — генерал-лейтенант Владимир Ивановский стал руководителем инновационного технополиса «Эра». Структура призвана совершить прорыв в области инновационных технологий.

Коновалов отметил, что кадровые перестановки происходят в Минобороны регулярно, но когда должность меняет один человек, это часто остается незамеченным.

«Из кадровых решений можно выводить общую тенденцию, в которой действует военное ведомство. В частности – ориентация на профессионалов-практиков, а не теоретиков», — уверен эксперт.

Военная полиция РФ остается одним из самых значимых факторов стабилизации и мирного урегулирования, в том числе на границе Турции и Сирии после заключения российско-турецкого меморандума, напомнил Коновалов. Командующий такой структурой лучше других понимает реальные потребности армии «на земле». Аналитик предрек работе «Эры» научные прорывы и упорядочивание работы.

Шойгу при кадровых перестановках ориентировался на профессионалов-практиков — эксперт

Новым начальником Главного штаба Военно-морского флота РФ стал адмирал Александр Витко, который в 2014 году командовал Черноморским флотом. Тогда корабли ВМС Украины сдались без единого выстрела. Его заместителем станет вице-адмирал Владимир Касатонов. У них есть реальный боевой опыт, полученный во время российской операции в Сирии.

«Кроме того, корабли ВМФ не просто продемонстрировали свои возможности в сирийской операции по уничтожению отрядов, живой силы и баз террористов. Но еще вывели российский флот на качественно новый уровень боеспособности», — напомнил собеседник издания.

Аналитик считает логичным, что теперь флотом будут командовать люди с адмиральскими званиями и реальным боевым опытом.

«В целом мы видим, что на ключевые должности Шойгу планомерно приводит офицеров и генералов, принимавших непосредственное участие в освобождении Сирии от террористов и боевиков различного толка», — уверен эксперт.  

Россия остается серьезным стабилизирующим Сирию и весь Ближний Восток фактором, отмечает издание. Назначение на высшие армейские должности офицеров и генералов с навыками практической войны — это еще большее усиление Вооруженных сил, заключил эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сирия #минобороны #шойгу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...