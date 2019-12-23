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18:41   23 Декабря 2019
Россия

Первые мобильные дома культуры передали калининградским муниципалитетам

Первые мобильные дома культуры передали калининградским муниципалитетам

Отдаленные от центра муниципалитеты Калининградской области получили первые мобильные автоклубы, которые можно использовать как концертные площадки, кинозал или место для проведения онлайн-трансляций. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.

«Это проба пера — первые такого рода закупки для нашего региона», — сказал калининградский губернатор Антон Алиханов.

По его словам, пока два муниципалитета получили такие автоклубы – Неман и Багратионовск, но другие муниципальные образования тоже интересуются. Поэтому, если проект окажется успешным, тогда его продолжат. Оба автоклуба со всем оборудованием стоят чуть больше девяти миллионов рублей. Они понадобятся небольшим и отдаленным населенным пунктам, где нет домов культуры или концертных залов.

Автоклубы оборудовали светом, звуком и видео для легкой трансформации в кинозал. Машины оснастили дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии. Кроме того, в передвижных центрах есть интернет для организации онлайн-трансляции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#концерт #культура #калининградская область #кинозалы

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