Первые мобильные дома культуры передали калининградским муниципалитетам

Отдаленные от центра муниципалитеты Калининградской области получили первые мобильные автоклубы, которые можно использовать как концертные площадки, кинозал или место для проведения онлайн-трансляций. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.

«Это проба пера — первые такого рода закупки для нашего региона», — сказал калининградский губернатор Антон Алиханов.

По его словам, пока два муниципалитета получили такие автоклубы – Неман и Багратионовск, но другие муниципальные образования тоже интересуются. Поэтому, если проект окажется успешным, тогда его продолжат. Оба автоклуба со всем оборудованием стоят чуть больше девяти миллионов рублей. Они понадобятся небольшим и отдаленным населенным пунктам, где нет домов культуры или концертных залов.

Автоклубы оборудовали светом, звуком и видео для легкой трансформации в кинозал. Машины оснастили дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии. Кроме того, в передвижных центрах есть интернет для организации онлайн-трансляции.