В Петербурге планируют остановить рост тарифов на электроэнергию для промышленности

Председатель городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин заявил, что правительство Санкт-Петербурга планирует постепенное снижение роста тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий города. К 2021 году этот показатель планируют довести до нуля.

«Если ранее у нас была модель, которая предусматривала 10% рост, сейчас снижение темпов прироста тарифов. И на 2021 год уже выходим на ноль, именно для промышленных потребителей», — отметил Коптин.

В следующем году тарифы для промышленных предприятий вырастут на 3,3%. В администрации уточнили, что это позволит предприятиям сэкономить расходы на оплату электроэнергии в размере 2,6 миллиарда рублей.

Для жителей Петербурга тарифы на электроэнергию в следующем году вырастут на 3-5%, отметил Коптин. В части коммунальных услуг рост составит 3,5%. Тарифы по вывозу мусора останутся такими же, поскольку регоператор еще не действует на территории Санкт-Петербурга, пояснил председатель комитета.