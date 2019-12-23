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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе и Ливии

Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе и Ливии

 США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи
18:13   23 Декабря 2019
Весь мир

Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе и Ливии

Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе и Ливии

Российский министр иностранных дел поговорил по телефону с турецким коллегой. Об этом сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве Турции. По его словам, главы МИД обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #мид

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