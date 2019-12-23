Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе и Ливии

Российский министр иностранных дел поговорил по телефону с турецким коллегой. Об этом сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве Турции. По его словам, главы МИД обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.

❗Западники блокируют выделение финансирования на нужды гуманитарного восстановления Сирии, что необходимо для содействия добровольному, безопасному и достойному возвращению беженцев и ВПЛ, в соответствии со стандартами УВКБ ООН.????https://t.co/NSCf6QAWfF pic.twitter.com/p5B2aKz9lV — МИД России ???????? (@MID_RF) 23 декабря 2019 г.