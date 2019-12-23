Эксперт назвал очевидным факт участия Турции в конфликте Ливии на стороне боевиков ПНС

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Nation News отметил, что факты участия Турции в ливийском конфликте на стороне боевиков ПНС Ливии — очевидные вещи.

Ранее журналисты ФАН выпустили большое расследование о военном вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии. Первая крупная поставка вооружения из Турции была осуществлена через несколько дней после контактов главы террористического ПНС Сарраджа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом с помощью судна Amazon. Оно прибыло в Триполи 18 мая под флагом Молдавии.

Экспертная группа ООН указывает, что на этом же судне привезли первую партию из четырех БПЛА Bayraktar TB2. Их разместили в аэропорту Митига и Мисуратском авиационном училище.

По данным Africa Intelligence, еще в конце мая Турция и террористы ПНС договорились о поставке второй партии БПЛА, а также их компонентов. В общей сложности два самолета Ан-12БК и один самолет Ан-12БП совершили не менее 10 рейсов, доставляя в Ливию компоненты беспилотников.

Все дело в семье Эрдогана. Владельцем предприятия, производящим БПЛА Bayraktar, является семья мужа младшей дочери турецкого лидера.

Эксперт отметил, что беспилотники действительно активно использовались триполитанским правительством для борьбы с главой ЛНА Халифой Хафтаром.

«Россия здесь занимает взвешенную позицию и поддерживает диалог с обеими сторонами конфликта, и Турции, очевидно, это не нравится. Концептуально, сейчас по многим вопросам стороны находят общие интересы, и интересы превалируют над тем, что происходит в Ливии» — отметил собеседник издания.

Дандыкин считает, что здравый смысл восторжествует и «мы не получим такого конфликта, который произошел в Сирии».

«Ближний Восток может не пережить такого конфликта, очень много интересантов. И мне кажется, что политика России сейчас самая объективная», — заметил эксперт.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков ПНС.