Новый Классификатор СМИ от ФАН пополнился разделом «Украинские СМИ»

Федеральное агентство новостей выпустило новое издание Классификатора, в котором появился раздел «Украинские СМИ» и собраны все наиболее влиятельные русскоязычные медиа с разной идеологической направленностью.

Классификатор представляет собой сборник, где пресса разделена по разделам. Два из которых — «Государственные российские СМИ» и «Иностранные СМИ» — их читатели приняли без критики и споров в предыдущей редакции Классификатора, пишет ФАН. Еще два раздела «Патриотические СМИ» и «Антироссийские СМИ» получили большую поддержку, а также подверглись серьезной критике.

Само Федеральное агентство новостей считает это довольно закономерным. Так, несмотря на то, что ФАН не обладает правами блокировать издания в отличие от Роскомнадзора, агентство обладает кругом читателей, доверяющих его данным. Именно поэтому, убеждены ФАН, руководство СМИ, пошедших в категорию антироссийских так забеспокоилось, ведь теперь их читатели смогут увидеть подоплеку их материалов и засомневаться.

ФАН определяет это своей основной целью при создании Классификатора — помочь читателю увидеть реальную идеологию редакции и задуматься. Поэтому, считают в ФАН, русофобская пресса и забеспокоилась, ведь может потерять доверие, а значит и влияние на свою аудиторию.

В новой редакции Классификатора появился раздел «Украинские СМИ». Многие россияне регулярно читают украинские медиа, чтобы видеть ситуацию с разных сторон. Однако, предостерегает агентство, не стоит забывать, что после событий 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, а также развернулась война на Донбассе, все эти СМИ крайне предвзяты. Издания обладают своеобразной идеологией, а свободные авторы подвергаются гонениям или же подобно истории Олеси Бузины вынуждены прощаться с жизнью.

ФАН подчеркивает, что для него главное — подарить читателю представление о современной обстановке в мире российских медиа и помочь начать самостоятельно анализировать происходящие в стране и мире события.