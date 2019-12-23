Социологи прочат Екатеринбургу новые противостояния из-за Ельцина и Николая Второго

Одним из ярких примеров тренда 2019 года на региональность повестки содружество социологов «Открытое мнение» назвало летнее противостояние жителей в Екатеринбурге из-за старта стройки храма на месте сквера в Екатеринбурге. Пример, как отметил организатор и руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин, со законом минус.

«Хорошо, что региональная повестка вышла вперед. Плохо то, что, как правило, весь информационный поток который шел в регионы - это сообщения о каких-то локальных конфликтах», - отметил Задорин.

Стихийные митинги в Екатеринбурге вспыхнули летом. Катализатором стал забор на месте будущего храма на месте сквера в центре города. По одну сторону ограды оказались жители, по другую – спортсмены «Русской медной компании», оформившей участок под стройку культового учреждения. Протест стих только предложения президента Владимира Путина узнать мнение местных жителей. Жители, как выяснил ВЦИОМ, были против храма на месте сквера. Следом сквер мэрия оставила в покое, а для храма с помощью городского опроса нашли новое место – через пруд.

Социолог Владимир Сократилин прогнозирует, что в 2020-ом году Екатеринбург останется «горячей точкой»:

«Как показали исследования - количество противников строительства растет за счет количества сторонников. Для властей Екатеринбурга - это показатель того, что дело не кончилось. Мы входим в новых год с тревожными показателями жизни в нашем обществе».

Проблема Екатеринбурга, как считает политолог Дмитрий Солонников, в двух навязанных образах: места убийства Николая Второго и родины первого президента России Бориса Ельцина.

«Сказать, что эти два образа позитивные и жизнеутверждающие для екатеринбуржцев - очень как-то нет, - считает Солонников. - Но это им навязано, они в этой идеологии должны жить».

Сквер, где так и не появился и не появится храм, располагается рядом с Ельцин-центром.

Кроме «скверного протеста» Екатеринбург в 2019-ом году отметился также противостоянием «царебожников» с современными художниками. Сторонники консервативных ценностей требовали удалить каллиграфиста Покраса Лампаса «Супрематический крест» с тротуара на Уралмаше. В итоге крест изменил форму.