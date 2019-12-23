США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

Глава Госдепа США Майк Помпео раскритиковал РФ и Китай за вето на резолюцию по Сирии. Так американский госсекретарь отреагировал на решение Москвы и Пекина заблокировать западный проект резолюции, сохраняющей коридор у сирийской-иракской границы.

Как объяснил ранее постпред России в ООН Василий Небензя, сегодняшняя ситуация в Сирии отличается от обстановки 2014 года, когда вооруженные группировки «умеренной оппозиции» и террористы «Исламского государства»* (запрещено в РФ) продвигались к Дамаску. Он подчеркнул, что сторонам нужно стремиться к тому, чтобы поставки гуманитарной помощи необходимо осуществлять исключительно с ведома сирийского руководства. Россия и КНР предложили альтернативный вариант резолюции, однако он не набрал нужного количества голосов в Совбезе ООН.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что за обвинениями со стороны Вашингтона скрывается отнюдь не сочувствие сирийским мирным жителям, а попытки США продолжать оказывать поддержку своим союзникам в регионе, в числе которых террористы.

«Все, что касается Соединенных Штатов, их политики в Сирии и проводимых там мероприятий, явно делается только с одной целью - создать благоприятные условия для их Вооруженных сил, которые выполняют там специальные операции и якобы борются с террористами с помощью курдских боевиков на американские деньги», - заявил эксперт «Политике сегодня».

Приблизительно тем же образом решаются гуманитарные операции, уверен Хатылев. Америке нужен лишь свободный проезд для осуществления совсем других операций.

«Не ставится задача завести туда какой-то груз, а главное, чтобы были открыты границы, чтобы не было досмотра и можно было провозить оружие и все, что угодно», - заметил собеседник агентства.

Россия же настаивает на том, чтобы прекратить беспрепятственный проезд на территорию Сирии организаций, маскирующихся под гуманитарные.

«Потому что так очень удобно решать вопросы оказания военной помощи боевикам, осуществлять завоз боеприпасов и другие поставки, а также вывоз имущества с территории Сирии. Все остальное американцев не волнует», - подытожил военный эксперт.

Сирийские силы противовоздушной обороны накануне, 22 декабря сбили в провинции Хама очередной оснащенный ракетами дрон террористов «Исламского государства»*.

Военный эксперт, ведущий программы «Военное ревю» Михаил Тимошенко заявил, что беспилотники могли быть специально проставлены террористам США под видом «гуманитарной помощи». Он почеркнул, что защемленные в Сирии боевики, пытаются вырваться и хотят вернуть «свое». Американцам это выгодно, так как в настоящее время США не намерены воевать в Сирии своими руками. Для того они и используют подконтрольные вооруженные группировки.

*Запрещенная в РФ террористическая организация