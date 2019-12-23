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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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 США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи
18:08   23 Декабря 2019
Весь мир

США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

Глава Госдепа США Майк Помпео раскритиковал РФ и Китай за вето на резолюцию по Сирии. Так американский госсекретарь отреагировал на решение Москвы и Пекина заблокировать западный проект резолюции, сохраняющей коридор у сирийской-иракской границы.

Как объяснил ранее постпред России в ООН Василий Небензя, сегодняшняя ситуация в Сирии отличается от обстановки 2014 года, когда вооруженные группировки «умеренной оппозиции» и террористы «Исламского государства»* (запрещено в РФ) продвигались к Дамаску. Он подчеркнул, что сторонам нужно стремиться к тому, чтобы поставки гуманитарной помощи необходимо осуществлять исключительно с ведома сирийского руководства. Россия и КНР предложили альтернативный вариант резолюции, однако он не набрал нужного количества голосов в Совбезе ООН.

США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что за обвинениями со стороны Вашингтона скрывается отнюдь не сочувствие сирийским мирным жителям, а попытки США продолжать оказывать поддержку своим союзникам в регионе, в числе которых террористы.

«Все, что касается Соединенных Штатов, их политики в Сирии и проводимых там мероприятий, явно делается только с одной целью - создать благоприятные условия для их Вооруженных сил, которые выполняют там специальные операции и якобы борются с террористами с помощью курдских боевиков на американские деньги», - заявил эксперт «Политике сегодня».

Приблизительно тем же образом решаются гуманитарные операции, уверен Хатылев. Америке нужен лишь свободный проезд для осуществления совсем других операций.

«Не ставится задача завести туда какой-то груз, а главное, чтобы были открыты границы, чтобы не было досмотра и можно было провозить оружие и все, что угодно», - заметил собеседник агентства.

Россия же настаивает на том, чтобы прекратить беспрепятственный проезд на территорию Сирии организаций, маскирующихся под гуманитарные.

США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

«Потому что так очень удобно решать вопросы оказания военной помощи боевикам, осуществлять завоз боеприпасов и другие поставки, а также вывоз имущества с территории Сирии. Все остальное американцев не волнует», - подытожил военный эксперт.

Сирийские силы противовоздушной обороны накануне, 22 декабря сбили в провинции Хама очередной оснащенный ракетами дрон террористов «Исламского государства»*.

Военный эксперт, ведущий программы «Военное ревю» Михаил Тимошенко заявил, что беспилотники могли быть специально проставлены террористам США под видом «гуманитарной помощи». Он почеркнул, что защемленные в Сирии боевики, пытаются вырваться и хотят вернуть «свое». Американцам это выгодно, так как в настоящее время США не намерены воевать в Сирии своими руками. Для того они и используют подконтрольные вооруженные группировки.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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Автор: София Синицына
#сирия #оон #гуманитарная помощь #помпео #небензя

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