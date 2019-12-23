Военные Турции и РФ провели очередное совместное патрулирование границы

Россия и Турция вновь провели совместное патрулирование границы, сообщают в Министерстве обороны РФ.

«Двадцать третьего декабря состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 40 километров за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — заявили в Минобороны РФ.

Военные Турции и РФ провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном регионе, который находится в нескольких десятках километрах к западу от населенного пункта Эль-Камышлы, сообщают в российском Минобороны. Вертолеты ВКС России обеспечивали прикрытие с воздуха.

В состав патруля входили около 50 военнослужащих обеих стран, а также бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции. Также со стороны России были задействованы бронированные автомобили «Тигр». Всего в ходе патрулирования было использовано восемь единиц боевой техники.

Мониторинг обстановки на маршруте движения в режиме реального времени обеспечивал беспилотник «Орлан-10» ВС РФ.

22 октября этого года Турция и Россия подписали меморандум о взаимопонимании. Некоторые пункты касались, в частности, ввода на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов досрочно завершен, после чего началось российско-турецкое патрулирование.