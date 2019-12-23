Крупные землевладельцы рассказали президенту России Владимиру Путину о том, что больше половины всех денег, которые они тратят на закупку кормов для животных уходит на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 23 декабря, прошла встреча президента России Владимира Путина в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий.

Фермер из Подмосковья Михаил Афонькин рассказал, что больше половины затрат на заготовку кормов уходит на топливо, в цену которого входит акциз на ремонт и строительство дорог. Фермер отметил, что техника, которой они пользуются, практически не использует общественные проезжие части. Из этого аграрий вывел, что было бы справедливо освободить фермеров от данного акциза при закупках ГСМ.

«Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно», — ответил президент.

Также российский лидер объяснил, что власти ежегодно оценивают положение дел на рынке ГСМ в контексте агропромышленного комплекса и всегда оказывают поддержку. К примеру, в прошлом году, по его словам, пять миллиардов рублей из федерального бюджета пошли на поддержку фермеров в связи с подорожавшим топливом.