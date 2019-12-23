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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
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 США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

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18:06   23 Декабря 2019
Россия

«Регуляторная гильотина» устранит административные препятствия для бизнеса

«Регуляторная гильотина» устранит административные препятствия для бизнеса

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторной гильотины», поможет бизнесу преодолеть административные барьеры, мешающие двигаться вперед. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на встрече по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Фермер из подмосковной Истры Олег Сирота пожаловался на административные барьеры, которые препятствуют ведению бизнеса. На что Путин ответил: «Анекдотично это все выглядит, но в то же время безобразно, я с вами согласен».

Президент напомнил, что к 1 января 2021 года должны подготовить «регуляторную гильотину», которая должна отменить «все, что мешает двигаться вперед».

По словам Путина, нужно, чтобы министерство сельского хозяйства и вице-премьер, курирующий эту отрасль, «поактивнее поработали именно в своем сегменте».

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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