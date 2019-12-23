Определились лауреаты конкурса «Молодые лидеры Рунета»

В рамках традиционной церемонии вручения «Премии Рунета» были награждены лауреаты конкурса «Молодые лидеры Рунета». По результатам общественного голосования, победителями стали 25 специалистов в возрасте до 35 лет. Специалисты представляют IT-подразделения и digital-агентства известных компаний, таких как «Родина», «Телеканал 360», «Лаборатории Касперского» и другие.

В честь 25-летнего юбилея домена .RU Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) впервые запустила конкурс, главной целью которого является привлечение внимания к тем молодым специалистам, которые развивают отрасль и реализуют собственные проекты. В общей сложности более 300 человек претендовали на звание «Молодых лидеров Рунета». После отборочного этапа осталось 146 участников. 10 декабря было завершено народное онлайн-голосование, которое и определило победителей.

Среди digital-агентств победителями были признаны специалисты в интернет-маркетинге Роман Виас, Василий Богданов, Антон Моисеенко, разработчики Даниил Самойлов, Богдан Одарченко, дизайнер Владимир Белоусов, менеджеры Нана Куликова и Иван Шумилов. В контенте и поддержке лучшими были признаны Анастасия Староверова и Максим Кобзев.

В номинации «Продукт/Сервис» лучшими стали Меруерт Исмаилова, Кирилл Александров, Даниил Савчук, Василий Смердов, Дмитрий Сергеев, Олег Мансуров, Анатолий Ошмановский, Нарина Хачиян и Игорь Пестрецов. В номинации от TikTok лидером мнений признана блогер Ольга Кабузан.

«Огромное количество участников соревновались за почетное звание лидера в своей области. Каждый показал себя достойным соперником, настоящим профессионалом. Именно за такими лидерами стоит будущее Рунета!», — заявил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В этом году конкурс «Молодые лидеры Рунета» проводится впервые. Организатором выступает РАЭК при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы ищут молодых специалистов, которые могли бы стать настоящими лидерами в своей отрасли и говорить от лица интернет-сообщества профессионалов.