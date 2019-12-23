Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

Террористические группировки участили попытки атаковать объекты Сирийской Арабской Республики с помощью беспилотников. За последние дни подобные нападения зафиксированы в провинциях Хомс и Хама, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне правительственные силы перехватили беспилотники террористов, которые были снабжены ракетами для ударов. По сообщениям сирийского информационного агентства SANA в этой области действуют подпольные группировки боевиков «Исламского государства»*.

За день до этого ударные дроны террористов совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс. Предприятие понесло ощутимый материальный ущерб из-за атаки исламистов. Также был разрушен ряд производственных узлов.

В Сирии из-за санкций Соединенных Штатов и захвата месторождений на востоке страны сохраняется бензиновый кризис, заявил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в своем интервью корреспонденту ФАН. Подобные атаки ИГ* могут тяжело отразиться на жителях САР.

«Складываются условия, в которых Дамаск не может воспользоваться главными нефтяными и газовыми полями за Евфратом, поскольку их захватили Соединенные Штаты, а месторождения на западном берегу стали активнее атаковаться боевиками ИГ*. Мне кажется, в данном случае нужно говорить о спланированной кампании по экономическому ослаблению Сирийской Арабской Республики», — сообщает Долгов.

Эксперт считает, что Вашингтон вместе с союзниками предпринимает попытки свести на нет тот положительный эффект, который оказало на страну освобождение территории ВКС РФ. Боевики и американцы надеются взять реванш и не оставляют попыток помешать возрождению страны.

После того, как силами ВКС РФ удалось разгромить силы ИГ* в Сирии, в стране началось мирное строительство. Удары боевиков направлены на то, чтобы помешать восстановлению социальной инфраструктуры и реабилитации экономики, считает эксперт.

Долгов заявил, что командование САА принимает меры к усилению нефтеносных и иных стратегических районов, но пока американские силы остаются в Сирии, тлетворное влияние на послевоенное строительство не прекратится.

«Скорее всего, потребуются новые спецоперации против "спящие ячеек" ИГ* в пустынных районах центральной части САР. Но, конечно, окончательный успех и спокойствие принесет лишь возвращение суверенитета Дамаска над всеми законными территориями страны», — заключил эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ