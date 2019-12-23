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17:28   23 Декабря 2019
Россия

Путин поручит Кабмину поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК

Путин поручит Кабмину поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК

Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать вопрос о предоставлении мер поддержки студентам вузов министерства образования и науки, которых готовят для агропромышленного комплекса.

Президенту РФ в ходе встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий рассказали, что в рамках программы развития для организаций предусмотрели возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам с работниками, которые обучаются в подведомственных министерству сельского хозяйства вузах​​​.

Также предусмотрели возмещение затрат на проживание и оплату труда для студентов, которые обучаются в подведомственных Минсельхозу институтах​​​. Владимира Путина попросили поручить Кабмину поддержать вузы, которые обучают кадры для агропромышленного комплекса, но находятся в ведомстве Минобрнауки.

«Я думаю, что вы правы абсолютно», — сказал президент.

По его словам, подход правильный, ведь меры государственной поддержки выдаются не ведомствам, а отрасли. Если вуз относится к другому ведомству, а готовят кадры для отрасли, тогда, конечно, логичнее и эти меры поддержки распространить на соответствующие факультеты и кафедры, готовящие кадры для сельхозпроизводства и АПК.

«Обязательно такое поручение дам», — резюмировал Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #вузы #минобрнауки #апк

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