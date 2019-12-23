Путин поручит Кабмину поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК
Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать вопрос о предоставлении мер поддержки студентам вузов министерства образования и науки, которых готовят для агропромышленного комплекса.
Также предусмотрели возмещение затрат на проживание и оплату труда для студентов, которые обучаются в подведомственных Минсельхозу институтах. Владимира Путина попросили поручить Кабмину поддержать вузы, которые обучают кадры для агропромышленного комплекса, но находятся в ведомстве Минобрнауки.
«Я думаю, что вы правы абсолютно», — сказал президент.
По его словам, подход правильный, ведь меры государственной поддержки выдаются не ведомствам, а отрасли. Если вуз относится к другому ведомству, а готовят кадры для отрасли, тогда, конечно, логичнее и эти меры поддержки распространить на соответствующие факультеты и кафедры, готовящие кадры для сельхозпроизводства и АПК.
«Обязательно такое поручение дам», — резюмировал Путин.