Путин поручит Кабмину поддержать вузы Минобрнауки, готовящие кадры для АПК

Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать вопрос о предоставлении мер поддержки студентам вузов министерства образования и науки, которых готовят для агропромышленного комплекса.

Президенту РФ в ходе встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий рассказали, что в рамках программы развития для организаций предусмотрели возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам с работниками, которые обучаются в подведомственных министерству сельского хозяйства вузах​​​.

Также предусмотрели возмещение затрат на проживание и оплату труда для студентов, которые обучаются в подведомственных Минсельхозу институтах​​​. Владимира Путина попросили поручить Кабмину поддержать вузы, которые обучают кадры для агропромышленного комплекса, но находятся в ведомстве Минобрнауки.

«Я думаю, что вы правы абсолютно», — сказал президент.

По его словам, подход правильный, ведь меры государственной поддержки выдаются не ведомствам, а отрасли. Если вуз относится к другому ведомству, а готовят кадры для отрасли, тогда, конечно, логичнее и эти меры поддержки распространить на соответствующие факультеты и кафедры, готовящие кадры для сельхозпроизводства и АПК.