Украина стала пособником в снабжении боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и боеприпасами, следует из документов. В счет этого также говорят и три сбитых украинских самолета Ил-76ТД, заметил военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с новостным агентством «Харьков».

«Наверное, они [Ил-76ТД] прилетели туда [в Ливию] не с гуманитарной помощью, а с оружием. Я думаю, подобные инциденты можно найти в Афганистане, Ираке, Сирии», — сказал он.

Ранее «Федеральное агентство новостей» представило документы, согласно которым в период с 27 мая по 21 июля этого года украинские компании «Украина-Аэроальянс» и ООО «SkyAviatrans» транспортировали вооружения из турецких Стамбула и Анкары в ливийскую Мисурату. К тому же, в мае еще два украинских самолета — Ан-12БК и Ан-12БП — десять раз летали из Стамбула в Мисурату и обратно.

«Есть очень красноречивая история, когда были задержаны несколько транспортов, которые доставляли в Северную Корею и Иран стратегические крылатые ракеты Х-55 — это запрещено всеми международными договорами. Вместо того, чтобы утилизировать ракеты, Украина их продала. [То есть,] государство, поставляя другим странам носители ядерного вооружения, сознательно пошло на нарушение международных обязательств по их нераспространению», — напомнил собеседник агентства.

В целом, украинское государство — это один из главных контрабандистов вооружения. Ведь после развала Советского Союза у страны остался огромный запас разнообразного вооружения и боеприпасов.