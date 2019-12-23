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 США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи

США стремятся поставлять оружие террористам в Сирии под видом гумпомощи
17:29   23 Декабря 2019
Россия

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Украина стала пособником в снабжении боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и боеприпасами, следует из документов. В счет этого также говорят и три сбитых украинских самолета Ил-76ТД, заметил военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с новостным агентством «Харьков».

«Наверное, они [Ил-76ТД] прилетели туда [в Ливию] не с гуманитарной помощью, а с оружием. Я думаю, подобные инциденты можно найти в Афганистане, Ираке, Сирии», — сказал он.

Ранее «Федеральное агентство новостей» представило документы, согласно которым в период с 27 мая по 21 июля этого года украинские компании «Украина-Аэроальянс» и ООО «SkyAviatrans» транспортировали вооружения из турецких Стамбула и Анкары в ливийскую Мисурату. К тому же, в мае еще два украинских самолета — Ан-12БК и Ан-12БП — десять раз летали из Стамбула в Мисурату и обратно.

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

«Есть очень красноречивая история, когда были задержаны несколько транспортов, которые доставляли в Северную Корею и Иран стратегические крылатые ракеты Х-55 — это запрещено всеми международными договорами. Вместо того, чтобы утилизировать ракеты, Украина их продала. [То есть,] государство, поставляя другим странам носители ядерного вооружения, сознательно пошло на нарушение международных обязательств по их нераспространению», — напомнил собеседник агентства.

В целом, украинское государство — это один из главных контрабандистов вооружения. Ведь после развала Советского Союза у страны остался огромный запас разнообразного вооружения и боеприпасов.

«Украина распродает свой арсенал направо и налево. Нового ничего не производит, все поставки советские. Сложно сказать, сколько у нее еще осталось оружия, потому что его мало кто считал», — подытожил Литовкин.

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Автор: Анна Манц
#украина #ливия #поставки #вооружение #пнс

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