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17:25   23 Декабря 2019
Россия

Путин пообщался с мальчиком, который приехал в Сочи благодаря «Елке желаний»

Путин пообщался с мальчиком, который приехал в Сочи благодаря «Елке желаний»

Российский лидер Владимир Путин по телефону поговорил с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края. Мальчик благодаря участию президента во всероссийской акции «Елка желаний» приехал в Красную Поляну.

Путин поинтересовался у ребенка, как тот покатался и понравилось ли ему. Также президент спросил о погоде в Красной Поляне и впечатлениях мальчика от посещения курорта.

Глава государства предложил организовать для мальчика катания на лыжах. Андрей рассказал президенту, что снег на склонах уже есть и рассказал о своем опыте.

«Все, договорились, Андрюш, давай, завтра еще покатайся», — заключил Путин.

Он только попросил мальчика быть осторожнее, так как горные лыжи — довольно экстремальный вид спорта.

Путин 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи вновь присоединился к участию во общероссийской акции «Елка желаний». Он вытянул открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили сложный диагноз. Во время лечения в жизни ребенка появились ограничения, но благодаря «Елке желаний» исполнилось его мечта — побывать в Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #елка желаний

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