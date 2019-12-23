Латынина поддерживает Навального в «расчеловечивании» силовиков по указке Ходорковского

Оппозиционная журналистка Юлия Латынина в эфире «Эха Москвы» прокомментировала трагедию у здания ФСБ на Лубянке и в традиции других российских либеральных деятелей несправедливо раскритиковала работу правоохранительных органов.

Латынина подчеркнула, что ее недовольство строится преимущественно на том, как ОМОН работает на незаконных митингах блогера Алексея Навального. Также журналистка отметила, что если бы полиция сместила фокус с блогера, стрельба на Лубянке не состоялась бы.

«В общем, одинокий псих с "Сайгой" бродил час по центру Москвы. И мы теперь знаем, что ему надо было с собой брать пластиковый стаканчик — вот тут бы среагировали сразу», — сказала она.

Данным примером Латынина отсылает к случаю, который произошел на незаконной акции протеста в Москве 27 июля. Тогда 25-летний Сергей Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа стаканчик из-под газированного напитка. Молодого человека задержали, однако после детального изучения видео его отпустили, пишет Nation News.

Но восхищенная западной политикой Латынина не рассказывает о том, что, к примеру в Соединенных Штатах Абаничев так просто бы не отделался. Американские законы предполагают срок даже за обычное прикосновение к полицейскому.

Иронизируя по поводу внимания властей к Алексею Навальному журналистка пытается представить его деятельность, как нормальную и безопасную для страны. Так она стремится усыпить внимание россиян и убедить их в том, что участвовать в незаконных митингах и акциях нормально. Однако такое поведение недопустимо даже на любимом ею Западе, ведь антигосударственная деятельность такого рода преследуется и в США и в европейских странах.

Блогер Навальный, конечно же, тоже не обделил вниманием стрельбу у здания ФСБ и выкинул очередной фейк в своем блоге. Он сообщил, что стрелок якобы был в одежде спецназа и указал на непрофессионализм служащих, развязав травлю сотрудников спецслужб. Однако его данные оказались фейком, о чем он решил не сообщать 35 тысячам зрителей своего ролика.

Латынина же, яро критиковавшая Ходорковского до 2008 года, теперь участвует в лекциях его признанной нежелательной в России организации «Открытая Россия». А в 2014 журналистка даже сопровождала беглого олигарха в поездке в Крым. Цели Ходорковского давно не секретны, в его планы входит государственный переворот в России, который при поддержке западных «доброжелателей» приведет к разрухе 90-х, что и произошло недавно на Украине.