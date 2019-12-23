Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в 2019 году

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

 Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

 Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт
Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

 Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

 Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт
17:04   23 Декабря 2019
Россия

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в 2019 году

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в 2019 году

Праздничный стол на Новый год для четырех взрослых и ребенка в среднем стоит 6,43 тысячи рублей, рассказали в Росстате 23 декабря. Это почти на три процента дороже, нежели в прошлом году.

Так, самый дешевый новогодний стол вышел для жителей Ингушетии — три с половиной тысячи рублей. Дороже всех Новый год будет справлять население Чукотки, ведь здесь его стоимость превышает девять с половиной тысяч рублей.

Согласно данным Росстата, больше всего за минувший год подорожали такие продукты, как сливочное масло, апельсины и ряд сыров. Везде разница составила более десяти процентов. Поднялась стоимость и мясных копченостей, шоколадных конфет и тортов. Сэкономить можно будет на подешевевших огурцах, лососевой икре, картофеле и куре.

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в 2019 году

Также в сообщении Росстата говорится о снижении стоимости российского коньяка до 638 рублей за поллитра и о подорожании отечественного игристого вина до 307 рублей за тот же объем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#праздник #росстат #новый год

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...