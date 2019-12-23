Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в 2019 году

Праздничный стол на Новый год для четырех взрослых и ребенка в среднем стоит 6,43 тысячи рублей, рассказали в Росстате 23 декабря. Это почти на три процента дороже, нежели в прошлом году.

Так, самый дешевый новогодний стол вышел для жителей Ингушетии — три с половиной тысячи рублей. Дороже всех Новый год будет справлять население Чукотки, ведь здесь его стоимость превышает девять с половиной тысяч рублей.

Согласно данным Росстата, больше всего за минувший год подорожали такие продукты, как сливочное масло, апельсины и ряд сыров. Везде разница составила более десяти процентов. Поднялась стоимость и мясных копченостей, шоколадных конфет и тортов. Сэкономить можно будет на подешевевших огурцах, лососевой икре, картофеле и куре.

Также в сообщении Росстата говорится о снижении стоимости российского коньяка до 638 рублей за поллитра и о подорожании отечественного игристого вина до 307 рублей за тот же объем.