Ротенберг считает, что строители Крымского моста оправдали доверие Путина

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

 Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

 Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт
Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

 Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

Эксперт считает, что Вашингтон стремится ввергнуть Сирию в глобальный кризис

 Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт
16:49   23 Декабря 2019
Россия

Ротенберг считает, что строители Крымского моста оправдали доверие Путина

Ротенберг считает, что строители Крымского моста оправдали доверие Путина

Бывший владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, который выступал генподрядчиком строительства Крымского моста, считает, что мост является народным проектом, и команда строителей полностью оправдала доверие президента РФ Владимира Путина.  

«Я благодарен нашему президенту за то, что он за это взялся. <…> И мы ему очень благодарны за то, что он доверил его нам, не побоялся, и мы оправдали его доверие и построили этот мост», – отметил Ротенберг в интервью телеканалу «Россия-24».

Ротенберг обратился со словами благодарности ко всей команде строителей и инженеров со всей России. По словам генподрядчика, команда трудилась и днем, и ночью, не покладая рук. По мнению Ротенберга, стоит поблагодарить даже тех, кто был против строительства моста, ведь благодаря таким людям строители работали еще более интенсивно и целеустремленно.

Команда профессионалов показала отличный результат по итогам работы. Ротенберг выразил надежду, что это не последний проект строителей и инженеров.

«Я хочу сказать, что это не конец истории, а, наверное, это "в добрый путь". Я думаю, что мы с этой командой еще построим много-много объектов, которые порадуют Россию», — заключил Ротенберг.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#крымский мост #ротенберг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...