Ротенберг считает, что строители Крымского моста оправдали доверие Путина

Бывший владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, который выступал генподрядчиком строительства Крымского моста, считает, что мост является народным проектом, и команда строителей полностью оправдала доверие президента РФ Владимира Путина.

«Я благодарен нашему президенту за то, что он за это взялся. <…> И мы ему очень благодарны за то, что он доверил его нам, не побоялся, и мы оправдали его доверие и построили этот мост», – отметил Ротенберг в интервью телеканалу «Россия-24».

Ротенберг обратился со словами благодарности ко всей команде строителей и инженеров со всей России. По словам генподрядчика, команда трудилась и днем, и ночью, не покладая рук. По мнению Ротенберга, стоит поблагодарить даже тех, кто был против строительства моста, ведь благодаря таким людям строители работали еще более интенсивно и целеустремленно.

Команда профессионалов показала отличный результат по итогам работы. Ротенберг выразил надежду, что это не последний проект строителей и инженеров.