Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

В столице республики Хакасия состоялись досрочные выборы мэра. Абакан возглавил член партии «Единая Россия» 44-летний Алексей Лемин. По данным регионального избиркома, за него отдали голоса 87,16% при явке 23,6% в городе с населением 168 тысяч человек.

Бывший губернатор республики Виктор Зимин, который пытался переизбираться на третий срок осенью 2018 года от «Единой России», но уступил коммунисту Валентину Коновалову, выбор земляков приветствует.

«Я рад, что избрали готового парня. — сказал «Политике Сегодня» Зимин. — Он знает дело, знает город, есть опыт. Я все-таки радею за стабильность. Думаю, он создаст не хуже команду, чем у Николая Генриховича (Булакина – покойного главы Абакана – прим. ред.). Ему будут помогать и федеральный центр и все мы. Я точно буду помогать родному городу».

Выбирать градоначальника досрочно абаканцам пришлось в связи с трагическим ДТП, которое оборвало жизнь Булакина в октябре 2019 года. Он возглавлял республиканскую столицу с середины 90-х. Переизбирался пять раз. Лемин работал в команде Булакина на разных позициях с 1997 года. В том же году будущий мэр закончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «инженер-землеустроитель», но выбрал карьеру госслужащего.

Политтехнолог, депутат красноярского ЗакСа от фракции «ЕР» Сергей Толмачев успех Лемина отчасти связывает с народной любовью к его скоропостижно ушедшему руководителю, отчасти — с недовольством работой республиканской администрации во главе с молодым коммунистом.

«Это город протестный по отношению к нынешнему коммунистическому главе Валентину Коновалову, который год назад с небольшим отрывом выиграл у кандидата против всех. Была такая история. Тогда Абакан голосовал против Коновалова, а сейчас разочарование действующими властями, которые в лице сильного и популярного мэра города Абакана получили серьезный противовес», — говорит Толмачев.

Противовеса перспективному и опытному единороссу у КПРФ на нашлось. Во всяком случае официально. Свои претензии на мэрское кресло обозначил председатель комитета Верховного Совета Хакасии по бюджету и налоговой политике Олег Иванов, пообещав уложить любого кандидата от ЕР на лопатки. Формально он баллотировался самовыдвиженцем. На деле, как утверждает собеседник агентства, представляя интересы КПРФ.

«Коммунисты выставили своего кандидата. Им был Иванов Олег Альбертович, который был снят с выборов, потому что не смог грамотно собрать подписи по закону. Ему их собирали в администрации республики Хакасия. Коммунисты договаривались с Леминым, но в последний момент решили переиграть и выдвинули Иванова», — заверил Толмачев.

Продемонстрировать навык укладывания оппонентов на лопатки у Иванова не получилось. Горизбирком отказал ему в регистрации, поскольку большая часть подписей была собрана на рабочих местах в подведомственных республиканской администрации учреждениях. Вдобавок сбор подписей совпал с рабочим временем и принятием бюджета столь проблемного для региона, обремененного внешним долгом. Решение комиссии по Иванову поддержал суд.

Первый секретарь республиканского отделения Компартии Роман Закорецкий убедительной победу Лемина не признал, указав на низкую, по его мнению, явку и не взялся комментировать кандидатский статус проигравшего Иванова.

«Это у него надо спросить, почему он как самовыдвиженец шел, хотя представляет в Верховном совете партию («Пенсионеры России» - прим. ред.) — сказал Закорецкий «Политике Сегодня». — Так он себя позиционирует, как независимый кандидат».

В качестве зарегистрированных кандидатов конкуренцию Лемину на выборах попытались создать член ЛДПР Михаил Молчанов и два самовыдвиженца: Иван Аксенов и Василий Мельцер. Их результат на троих едва превысил три тысячи голосов по сравнению с 26 тысячами у члена «Единой России».