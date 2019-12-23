Турбизнес в РФ не перенесет исчезновение центров кластерного развития

Эксперты Общенационального Союза индустрии гостеприимства считают необходимым сохранить центры кластерного развития, так как их исчезновение может негативно сказаться на развитии российского туристического бизнеса. Об этом сообщил вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

По его словам, эксперты ОСИГ предложили внести в редакцию приказа министерства экономического развития формулировку о возможности софинансирования из средств федерального бюджета работы центров кластерного развития и расширения количества участников-заявителей, исходя из туристических особенностей региона со ссылкой на Стратегию пространственного развития.