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17:02   23 Декабря 2019
Россия

Путин пошутил над полпредом Устиновым цитатой Остапа Бендера

Путин пошутил над полпредом Устиновым цитатой Остапа Бендера

Российский лидер Владимир Путин пошутил над своим полномочным представителем в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял колбасу на выставке сельскохозяйственной продукции в Адыгее.

Глава государства посетил агроэкспозицию после того, как осмотрел тепличный комплекс «Зеленый дом» по выращиванию роз в Адыгее. На выставке представлены различные сыры, хлеб, осетровые, молочная продукция, а также несколько сортов колбас.

Одну из палок колбасы, лежащую на столе, взял полпред Устинов. Он шел за Путиным во время осмотра экспозиции.

«Колбасу положите», — с улыбкой сказал Путин.

Устинов вернул продукт на место. «Верни колбасу, все прощу», — добавил президент, перефразировав крылатую фразу Остапа Бендера

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #устинов

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