Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией

Отвечая на вопрос журнала The Spectator о том, приходилось ли ему когда-либо менять свое мнение, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что разочаровался в возможности наладить отношения с Россией.

Джонсон заявил, что Россия – это великая страна, вместе с которой Великобритания боролась против фашизма. Но премьер не видит возможности наладить отношения с РФ.

«Я действительно думал, как, полагаю, думали до меня многие министры иностранных дел и премьеры, что мы можем все начать сначала с Россией. <…> Я был очень, очень разочарован, когда понял, что ошибся», — сообщил Джонсон.

Во время своего визита в Эстонию 21 декабря Джонсон уже высказывался в подобном ключе. Тогда английский премьер заявил, что британские власти действительно хотят налаживания отношений с Россией, но этому мешают «ужасные проблемы».