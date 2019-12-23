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16:32   23 Декабря 2019
Весь мир

Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией

Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией

Отвечая на вопрос журнала The Spectator о том, приходилось ли ему когда-либо менять свое мнение, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что разочаровался в возможности наладить отношения с Россией.

Джонсон заявил, что Россия – это великая страна, вместе с которой Великобритания боролась против фашизма. Но премьер не видит возможности наладить отношения с РФ.

«Я действительно думал, как, полагаю, думали до меня многие министры иностранных дел и премьеры, что мы можем все начать сначала с Россией. <…> Я был очень, очень разочарован, когда понял, что ошибся», — сообщил Джонсон.

Во время своего визита в Эстонию 21 декабря Джонсон уже высказывался в подобном ключе. Тогда английский премьер заявил, что британские власти действительно хотят налаживания отношений с Россией, но этому мешают «ужасные проблемы».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #великобритания

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