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16:38   23 Декабря 2019
Россия

Ремонт филармонии в Челябинске обернулся хищением миллиона рублей

Ремонт филармонии в Челябинске обернулся хищением миллиона рублей

Уголовное дело возбудили в Челябинске из-за попытки хищения более миллиона рублей при выполнении капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Здание филармонии». Об этом сообщил представитель пресс-центра региональной прокуратуры.

По его словам, в ходе проверки установили, что компания «Евразия-Сервис», которая по заказу государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области занялась капитальным ремонтом филармонии, существенно завысила сметную стоимость оборудования и материалов, а также объемы работ​​​.

Прокуратура уточнила, что в сметной документации завысили общую стоимость основных материалов, а в локальных сметах выявили двойной учет стоимости материалов и работ по демонтажу-установке входных дверей.

На момент проверки оплату по государственному контракту еще не произвели, но в результате противоправных действий областному бюджету могли причинить ущерб в размере более миллиона рублей, отметили прокуроры.

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Автор: Анатолий Кубарев
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