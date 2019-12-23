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16:43   23 Декабря 2019
Россия

Осташко призвал «сверхлибералов» Вишневского и Резника проверить психическое здоровье

Осташко призвал «сверхлибералов» Вишневского и Резника проверить психическое здоровье

Депутаты петербургского Заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник, известные по секс- и накроскандалам соответственно, до сих пор даже не попытались опровергнуть обвинения. Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко уверен, что они попросту гордятся ими, хотя у нормального человека это должно вызывать абсолютно противоположные эмоции.

«Все эти либералы убеждены в том, что это мы с вами ненормальные, а они как раз-таки что ни на есть элита общества. Они хотят делить людей на высшего сорта и быдло, крепостных, как это было когда-то в царской России. Эти товарищи считают себя людьми высшего сорта, которые выше законов, выше моральных принципов и выше нас вами. Для них все эти публикации в СМИ являются не позором, как для нормальных людей, а гордостью. Они хотят, чтобы так жили все их сторонники: принимали экзамены "нетрадиционным способом" у молоденьких студенток, не скрываясь, чтобы все было легально. А употребление марихуаны для них вообще не преступление. Они борются за легализацию легких наркотиков», — считает собеседник «Народных новостей».

Осташко призвал «сверхлибералов» Вишневского и Резника проверить психическое здоровье

Эти скандалы стали для Вишневского и Резника возможностью показать себя как «сверхлибералов», когда для настоящего политика такие обвинения — гвоздь в крышку гроба карьеры. В связи с этим, Осташко усомнился в психическом здоровье парламентариев.

«Я вообще сторонник введения принудительной психиатрии для таких людей, но в рамках 21 века это считается негуманным и нецивилизованным. Но очень хочется, чтобы в таких случаях принудительная психиатрия вернулась. Ведь если ограничиться просто предоставлением справок, то они запросто найдут какого-нибудь врача-либерала, который им "нарисует", что они — люди высшего сорта, генофонд, который нужно беречь», — подытожил главред.

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Автор: Анна Манц
#скандал #наркотики #вишневский #резник #закс петербурга #харрасмент

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