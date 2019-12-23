Осташко призвал «сверхлибералов» Вишневского и Резника проверить психическое здоровье

Депутаты петербургского Заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник, известные по секс- и накроскандалам соответственно, до сих пор даже не попытались опровергнуть обвинения. Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко уверен, что они попросту гордятся ими, хотя у нормального человека это должно вызывать абсолютно противоположные эмоции.

«Все эти либералы убеждены в том, что это мы с вами ненормальные, а они как раз-таки что ни на есть элита общества. Они хотят делить людей на высшего сорта и быдло, крепостных, как это было когда-то в царской России. Эти товарищи считают себя людьми высшего сорта, которые выше законов, выше моральных принципов и выше нас вами. Для них все эти публикации в СМИ являются не позором, как для нормальных людей, а гордостью. Они хотят, чтобы так жили все их сторонники: принимали экзамены "нетрадиционным способом" у молоденьких студенток, не скрываясь, чтобы все было легально. А употребление марихуаны для них вообще не преступление. Они борются за легализацию легких наркотиков», — считает собеседник «Народных новостей».

Эти скандалы стали для Вишневского и Резника возможностью показать себя как «сверхлибералов», когда для настоящего политика такие обвинения — гвоздь в крышку гроба карьеры. В связи с этим, Осташко усомнился в психическом здоровье парламентариев.