Эксперт считает, что хаос в Ливии полностью отвечает интересам Турции

Политолог Иван Аркатов в своем интервью Федеральному агентству новостей заявил, что благодаря нарастанию хаоса в Ливии, турецкие власти пытаюсь приумножить свое влияние в регионе. Ранее ФАН опубликовало материал, в котором рассказывается о помощи террористам ПНС Ливии, которую оказывает Турция.

Первые поставки военной техники и вооружения из Турции начали поступать еще с 18 мая этого года. В тот день в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, на борту которого находилась партия турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran.

Подробную инфографику о поставках турецкой техники и вооружения обнародовало издание Arabi Today. В порты, которые находятся под контролем ПНС Ливии, из Турции прибыло семь грузовых кораблей. По предварительной информации это примерно от 8 до 10 тысяч тонн вооружения и боеприпасов для поддержки боевиков.

По мнению Ивана Аркатова, такая масштабная поддержка со стороны Турции необходима для максимальной дестабилизации ситуации в Ливии.

«Ситуация в Ливии отвечает интересам Турции. Она хочет получить "кусок" того хаоса, который происходит в разрушенной Ливии», — считает Аркатов.

Благодаря нарастанию хаоса в Ливии турецкие власти намерены укрепиться в этом регионе, они рассчитывают получить свои бонусы от дестабилизации ситуации в стране.

«Самое удобное в мутной воде поймать что-то во время хаоса и постараться оттяпать, а затем уже этим активно пользоваться. Стоит отметить, что турецкие власти за свои действия в Ливии будут иметь возможность оправдаться перед своими союзниками по НАТО», — заявляет Аркатов.

Войска ЛНА продолжают операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение Ливии от террористов. Кампания началась еще в 2014 году и сейчас входит в активную фазу – в руках террористов ПНС Ливии остается только северо-запад Ливии и столица страны Триполи.