Для разгона демонстрантов в Париже применили дымовые шашки

В Париже демонстранты организовали акцию протеста против пенсионной реформы на станции метро Гар-де-Льон. Для разгона протестующих полиция была вынуждена применить дымовые шашки, сообщает ТАСС.

В понедельник, 23 декабря, десятки протестующих спустились на станцию метро Гар-де-Льон и устроили акцию протеста прямо у турникетов. Манифестанты жгли в закрытом помещение фаеры, а когда на место прибыли жандармы, участники акции начали бросать в них все, что попадалось под руку.

Полицией были применены дымовые шашки. Только после их использования протестующие против пенсионной реформы покинули станцию метро. В настоящее время они переместились к Лионскому вокзалу, где уже присутствуют отряды полиции.

Крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка началась 5 декабря во Франции. В результате беспорядков нарушена работа транспорта по всей стране. Причиной общественных недовольств стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая лишает некоторые категории работников ряда привилегий и вариантов выхода на пенсию.