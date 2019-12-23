Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с «НьюИнформ» выразил мнение, что Турция, выступая на стороне террористов ПНС Ливии, снабжает захвативших Триполи боевиков оружием с моря и воздуха, в том числе БПЛА.

Анкара использует значительное количество беспилотных летательных аппаратов для ведения опосредованной войны на территории африканской страны, отметил собеседник издания. По словам Рожина, управляют БПЛА либо наемники, либо турецкие военные советники, поддерживающие Сарраджа.

«Практика военной помощи Сарраджу по этой линии будет расширяться, учитывая подписанное соглашение между "правительством" Сарраджа и Турции. В принципе это новая норма для ливийской войны, что Турция фактически является союзником и увлекается в том числе поставкой военной техники и специалистов», — подчеркнул эксперт.

Ранее журналисты ФАН выпустили большое расследование о военном вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии. Первая крупная поставка вооружения из Турции была осуществлена через несколько дней после контактов главы террористического ПНС Сарраджа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом с помощью судна Amazon. Оно прибыло в Триполи 18 мая под флагом Молдавии.

Экспертная группа ООН указывает, что на этом же судне привезли первую партию из четырех БПЛА Bayraktar TB2. Их разместили в аэропорту Митига и Мисуратском авиационном училище.

По данным Africa Intelligence, еще в конце мая Турция и террористы ПНС договорились о поставке второй партии БПЛА, а также их компонентов. В общей сложности два самолета Ан-12БК и один самолет Ан-12БП совершили не менее 10 рейсов, доставляя в Ливию компоненты беспилотников.

Сами беспилотники перебрасывались самолетом Ил-76ТД. Третья партия Bayraktar TB2, по информации экспертной группы, понадобилась так называемому ПНС в конце августа. Поставка была осуществлена самолетом Ил-76ТД.