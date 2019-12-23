Член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предположил, что после стрельбы на Лубянке государство задумается о более пристальном регулировании работы иностранных ЧОПов, ведь «лубянский стрелок» раньше работал в одном из них.

«Стрельба у здания ФСБ на Лубянке привела к гибели прежде всего граждан Российской Федерации, а это недопустимо. Поэтому должны быть приняты все меры, чтобы подобных инцидентов, случаев, происшествий не происходило. Скажем так, после того как расследование будет полностью закончено, когда появятся выводы по ситуации власти должны будут провести коррекцию законодательства страны», — объяснил Красов свою позицию в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так называемый «лубянский стрелок» действительно работал в различных частных предприятиях и среди них было также британское ЧОП. Так, Евгений Манюров был долгое время был сотрудником российского подразделения британской охранной компании G4S. Она не раз была замешана в сомнительных делах, а в 2016 году ее сотрудник Омар Матин убил почти 50 человек, устроив теракт в Орландо.

Манюров работал в различных филиалах компании G4S plc, что наводит на мысль о том, что он длительное время находится под пристальным вниманием западных, в частности британских спецслужб, работающих с G4S.

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Подольска Евгений 19 декабря 2019 года. Он выстрелил в нескольких сотрудников ФСБ и охранника, в результате чего скончался сотрудник правоохранительных органов, пять человек получили ранения. Нападавшего оперативно ликвидировали.