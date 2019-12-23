Срок сдачи паромов для Сахалина перенесли на 2022 год
Объединенная судостроительная корпорация договорилась с заказчиком перенести сроки сдачи двух морских паромов для Сахалина, которые строят в Комсомольске-на-Амуре, на 2020 и 2021 годы. Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.
По его словам, сроки увеличили после санкций США и Европейского союза в отношении Объединенной судостроительной корпорации, а также в связи с решением кадровых вопросов.
«Цифры 2019 заменить цифрами 2022», — говорится в документе, который регламентирует сроки и финансирование паромов для линии Ванино — Холмск.
Стоимость двух судов составляет почти десять миллиардов рублей. ОСК — крупнейшая судостроительная компания РФ, которую создали в 2007 году со 100 процентом акций в федеральной собственности. В холдинг вошли около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидировали большую часть отечественного судостроительного комплекса.