Срок сдачи паромов для Сахалина перенесли на 2022 год

Объединенная судостроительная корпорация договорилась с заказчиком перенести сроки сдачи двух морских паромов для Сахалина, которые строят в Комсомольске-на-Амуре, на 2020 и 2021 годы. Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов​​​.

По его словам, сроки увеличили после санкций США и Европейского союза в отношении Объединенной судостроительной корпорации, а также в связи с решением кадровых вопросов.