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16:19   23 Декабря 2019
Россия

Срок сдачи паромов для Сахалина перенесли на 2022 год

Срок сдачи паромов для Сахалина перенесли на 2022 год

Объединенная судостроительная корпорация договорилась с заказчиком перенести сроки сдачи двух морских паромов для Сахалина, которые строят в Комсомольске-на-Амуре, на 2020 и 2021 годы. Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов​​​.

По его словам, сроки увеличили после санкций США и Европейского союза в отношении Объединенной судостроительной корпорации, а также в связи с решением кадровых вопросов.

«Цифры 2019 заменить цифрами 2022», — говорится в документе, который регламентирует сроки и финансирование паромов для линии Ванино — Холмск.

Стоимость двух судов составляет почти десять миллиардов рублей. ОСК — крупнейшая судостроительная компания РФ, которую создали в 2007 году со 100 процентом акций в федеральной собственности. В холдинг вошли около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидировали большую часть отечественного судостроительного комплекса.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #сахалин #паром

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