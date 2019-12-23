Депутат уверен, что стрелявший на Лубянке был завербован западными спецслужбами

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

 Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

 Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией

Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

Как Абакан проголосовал за стабильность, выбрав Лемина вместо тайного последователя Ленина

 Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии

Раздающая советский арсенал Украина снабжает оружием террористов ПНС Ливии
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

Беспилотниками террористов ПНС Ливии могут управлять военные Турции — эксперт

 Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией

Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
16:18   23 Декабря 2019
Россия

Депутат уверен, что стрелявший на Лубянке был завербован западными спецслужбами

Депутат уверен, что стрелявший на Лубянке был завербован западными спецслужбами

Мужчина, устроивший стрельбу на Лубянке, следовал указаниям американского и британского подполья, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Напомним, что инцидент, в результате которого умерли два бойца ФСБ, произошел 19 декабря. Стрелком оказался 39-летний подольчанин Евгений Манюров. Согласно данным «Журналисткой правды», он мало общался с людьми, занимался стрельбой и работал сразу на нескольких работах. С 1999 по 2009 года убийца был сотрудником российского подразделения крупнейшей в Британии частной военной компании (ЧВК) G4S. Федоров в беседе с iReactor выразил уверенность, что последний факт — вовсе не совпадение.

«Понятно, что это часть подполья, которое находится в Российской Федерации, которое формирует центральное разведывательное управление США и его союзники вроде МИ-6. Этим и занимается ЦРУ всю свою жизнь: формирует соответствующее подполье против своих главных врагов», — считает собеседник агентства.

Депутат уверен, что стрелявший на Лубянке был завербован западными спецслужбами

Поскольку в инциденте не были убиты гражданские, то следствие классифицировало нападение по статье «убийство военнослужащих». Сама операция, указал депутат, была проделана впопыхах:

«Думаю, произошли действия, направленные на смену вектора развития страны с целью сбить направление, которое начало формироваться после очень системных ответов президента страны на пресс-конференции. Отсюда срочность подготовки нападения. По сути своей, и действия, которые, очевидно, в последний момент были организованы, это сознательные действия иностранных спецслужб в Российской Федерации с использованием своих сил и средств».

Депутат уверен, что стрелявший на Лубянке был завербован западными спецслужбами

Парламентарий уверен, что Манюров был завербован, ведь западные службы, как профессиональные провокаторы, умеют это делать.

«Очевидно, что он был завербован ими на какой-то основе… Что конкретно произошло, следствие покажет», — подытожил Федоров.

Стоит отметить, что версия о вербовке имеет основания — мать стрелка сообщала, что в последнее время он часто созванивался с кем-то, причем говорили они на английском языке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#спецслужбы #запад #федоров #стрелок #вербовка #лубянка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...