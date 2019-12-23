Депутат уверен, что стрелявший на Лубянке был завербован западными спецслужбами

Мужчина, устроивший стрельбу на Лубянке, следовал указаниям американского и британского подполья, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Напомним, что инцидент, в результате которого умерли два бойца ФСБ, произошел 19 декабря. Стрелком оказался 39-летний подольчанин Евгений Манюров. Согласно данным «Журналисткой правды», он мало общался с людьми, занимался стрельбой и работал сразу на нескольких работах. С 1999 по 2009 года убийца был сотрудником российского подразделения крупнейшей в Британии частной военной компании (ЧВК) G4S. Федоров в беседе с iReactor выразил уверенность, что последний факт — вовсе не совпадение.

«Понятно, что это часть подполья, которое находится в Российской Федерации, которое формирует центральное разведывательное управление США и его союзники вроде МИ-6. Этим и занимается ЦРУ всю свою жизнь: формирует соответствующее подполье против своих главных врагов», — считает собеседник агентства.

Поскольку в инциденте не были убиты гражданские, то следствие классифицировало нападение по статье «убийство военнослужащих». Сама операция, указал депутат, была проделана впопыхах:

«Думаю, произошли действия, направленные на смену вектора развития страны с целью сбить направление, которое начало формироваться после очень системных ответов президента страны на пресс-конференции. Отсюда срочность подготовки нападения. По сути своей, и действия, которые, очевидно, в последний момент были организованы, это сознательные действия иностранных спецслужб в Российской Федерации с использованием своих сил и средств».

Парламентарий уверен, что Манюров был завербован, ведь западные службы, как профессиональные провокаторы, умеют это делать.

«Очевидно, что он был завербован ими на какой-то основе… Что конкретно произошло, следствие покажет», — подытожил Федоров.

Стоит отметить, что версия о вербовке имеет основания — мать стрелка сообщала, что в последнее время он часто созванивался с кем-то, причем говорили они на английском языке.