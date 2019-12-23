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16:01   23 Декабря 2019
Россия

Девять человек пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Девять человек пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Пермском крае. Пострадали девять человек, детей среди них нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в понедельник, 23 декабря.

ДТП случилось на автодороге Пермь — Краснокамск. В состоянии средней тяжести госпитализированы восемь человек, уточнили в ведомстве.

При этом в главке МВД по Пермскому краю заявили о шести пострадавших в аварии. По данным полиции, водитель грузовика DAV без прицепа не предоставил преимущество в движении при совершении разворота, в результате чего врезался в рейсовый микроавтобус.

На месте ДТП работают экстренные службы.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#дтп #пермский край

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