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16:03   23 Декабря 2019
Россия

Авиакомпании призвали Минтранс не допустить массовых срывов полетов в новогодние праздники

Авиакомпании призвали Минтранс не допустить массовых срывов полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, в том числе S7, Utair и «Уральские авиалинии» обратилась в Минтранс с просьбой принять решения по использованию около 30 самолетов.

Послание с данным требованием в Минстранс направил глава АЭВТ Владимир Тасун, его должен рассмотреть заместитель министра транспорта Александр Юрчик. Текст письма опубликован на сайте ассоциации, оно датировано 20 декабря.

В письме речь идет о том, что сложилась «критическая ситуация» в связи с тем, что около 30 самолетов, рейсы с которыми запланированы на пиковые праздничные дни, не внесены в сертификаты эксплуатантов. По словам главы АЭВТ, это может привести к массовому срыву перелетов.

«Прошу Вас рассмотреть данное обращение АЭВТ и, во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников, дать указание Департаменту государственной политики в области гражданской авиации по включению ВС авиакомпаний в Приложения (Список ВС) к Соглашениям, заключенным Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной авиации», — говорится в завершающем абзаце письма.

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Автор: Галина Кандинская
#авиация #аэвт

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