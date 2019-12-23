Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, в том числе S7, Utair и «Уральские авиалинии» обратилась в Минтранс с просьбой принять решения по использованию около 30 самолетов.

Послание с данным требованием в Минстранс направил глава АЭВТ Владимир Тасун, его должен рассмотреть заместитель министра транспорта Александр Юрчик. Текст письма опубликован на сайте ассоциации, оно датировано 20 декабря.

В письме речь идет о том, что сложилась «критическая ситуация» в связи с тем, что около 30 самолетов, рейсы с которыми запланированы на пиковые праздничные дни, не внесены в сертификаты эксплуатантов. По словам главы АЭВТ, это может привести к массовому срыву перелетов.