Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Диетолог Лидия Ионова рассказала, на какие полезные блюда можно заменить колбасную и сырную нарезки на новогоднем столе.

«На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запеченным мясом. И по цене получится сопоставимая сумма», — сказала она на пресс-конференции.

Врач призвала внимательно отнестись к выбору блюд, отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые являются самыми безопасными для здоровья.

«Сыр сложно стало выбрать из-за огромного количества фальсификатов. Нужно очень внимательно читать этикетку. Плавленый сыр, увы, — не самый хороший вариант. Он создается из непроверенных остатков», — продолжила специалист.

Что касается хлеба, то он соответствует стандартам, однако сами нормы сильно занижены.