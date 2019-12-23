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15:52   23 Декабря 2019
Россия

Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Диетолог Лидия Ионова рассказала, на какие полезные блюда можно заменить колбасную и сырную нарезки на новогоднем столе.

«На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запеченным мясом. И по цене получится сопоставимая сумма», — сказала она на пресс-конференции.

Врач призвала внимательно отнестись к выбору блюд, отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые являются самыми безопасными для здоровья.

Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

«Сыр сложно стало выбрать из-за огромного количества фальсификатов. Нужно очень внимательно читать этикетку. Плавленый сыр, увы, — не самый хороший вариант. Он создается из непроверенных остатков», — продолжила специалист.

Что касается хлеба, то он соответствует стандартам, однако сами нормы сильно занижены.

«Верный признак плохого хлеба, если он не черствеет. Поэтому лучше печь самим, либо приобретать качественный продукт в пекарнях», — подытожила Ионова.

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Автор: Анна Манц
#новый год #блюда #диетолог

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