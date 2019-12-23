Мост в Крым построили вопреки санкциям и благодаря труду российских строителей, заявил Аксенов

Мост в Крым построили вопреки санкциям и благодаря труду строителей РФ, заявил Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что мост в Крым был построен вопреки санкциям и благодаря труду строителей со всей страны. Аксенов отметил, что Крымское направление является одним из самых востребованных в России.
«Запуск железнодорожного сообщения означает окончание строительства Крымского моста — грандиозного проекта, который был реализован благодаря воле нашего президента, благодаря труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам "сдержать» Россию"», — пишет глава республики.
Ранее Сергей Аксенов вместе с президентом России Владимиром Путиным вместе проехали на поезде по мосту от Керчи до Тамани. По словам главы республики, это по-настоящему историческое событие.
Первый поезд по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь по Крымскому мосту отправился в понедельник, 23 декабря. Время в пути составит чуть более 43 часов. Уже 24 декабря из Москвы отправится первый поезд по маршруту Москва – Симферополь, время в пути составит 33 часа.
По мнению Аксенова, жители Крыма и гости полуострова успели соскучиться по романтике поездов дальнего следования за пять лет транспортной блокады республики. В конце своего обращения Аксенов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в этот «впечатляющий успех нашего Отечества».
«Спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех, кто помог "сказку сделать былью" и воплотить в реальность мечту многих поколений! Это очередной впечатляющий успех нашего Отечества, успех нашего общего дела!», — заключил Аксенов.