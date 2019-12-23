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15:58   23 Декабря 2019
Весь мир

Иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке

Иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке

Данный контур нерадиоактивный, он включает в себя парогенераторную и водопитательную установки​​​. Об этом сообщил глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. По его словам, иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке.

Ранее информировали, что после запуска второго контура тяжеловодного реактора начнется не только монтаж первого радиоактивного контура, но и неактивный пуск всего исследовательского реактора.

«Если разделить тяжеловодный реактор в Араке на 52 системы, то можно сказать, что 20 из них уже в строю», — объяснил Салехи.

Остающиеся системы реактора запустят в конце 2020 года. Одно из условий совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — Тегеран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ирак #общество #арак #реактор

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