Данный контур нерадиоактивный, он включает в себя парогенераторную и водопитательную установки​​​. Об этом сообщил глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. По его словам, иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке.

Ранее информировали, что после запуска второго контура тяжеловодного реактора начнется не только монтаж первого радиоактивного контура, но и неактивный пуск всего исследовательского реактора.

«Если разделить тяжеловодный реактор в Араке на 52 системы, то можно сказать, что 20 из них уже в строю», — объяснил Салехи.

Остающиеся системы реактора запустят в конце 2020 года. Одно из условий совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — Тегеран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.