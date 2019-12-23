Эксперт объяснил кадровые перемены в Минобороны вопросами возраста и новыми задачами

Несколько дней назад был подписан приказ, в котором прописаны новые обязанности офицеров и другие изменения. Об этом сообщило издание «Известия». С военным экспертом Юрием Кнутовым по этому поводу побеседовало Nation News.

Так, руководителем Военного инновационного технополиса ЭРА станет глава военной полиции, генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Начальником Главного штаба ВМФ — адмирал Александр Витко, который был главнокомандующим Черноморского флота в 2014 году.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал Nation News, что такие перемены связаны, по его мнению, в первую очередь с возрастом, ведь службу продлевают редко.

«Еще это связано с новыми задачами. В первую очередь охрана Северного морского пути, усиление наших позиций в Северном ледовитом океане. Президент сказал, что наш флот будет присутствовать во всех океанах мира. И это не просто так, а потому что один из американских контр-адмиралов заявил, что они будут блокировать наш флот и порты. И мы здесь должны менять характер действий нашего флота. И так как меняются задачи у ВМФ, значит, и человек нужен, который имеет опыт таких походов и способен их организовать», — добавил Кнутов.

Кроме того, он подчеркнул, что в России скоро появится оружие, которое работает по «новым физическим принципам», поэтому нужны служащие, которые будут хорошо в этом разбираться.

На данный момент российское Минобороны продолжает совместное с Турцией патрулирование сирийских территорий в зоне безопасности. Продолжается также турецкая операция «Источник мира», начало которой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября 2019 года. Ее цель — ликвидировать террористический коридор на границе Сирии и Турции.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган 22 октября встретились в Сочи и по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. Страны договорились, что в зоне за пределами турецкой операции будут находиться сирийские военнослужащие и российская военная полиция.