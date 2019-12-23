Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

 Эксперт объяснил кадровые перемены в Минобороны вопросами возраста и новыми задачами

Эксперт объяснил кадровые перемены в Минобороны вопросами возраста и новыми задачами

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке

Иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке

 США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт
Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол полезным

 Эксперт объяснил кадровые перемены в Минобороны вопросами возраста и новыми задачами

Эксперт объяснил кадровые перемены в Минобороны вопросами возраста и новыми задачами

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке

Иранские ядерщики запустили второй контур тяжеловодного реактора в Араке

 США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт
15:25   23 Декабря 2019
Россия

Медведев назвал компромиссом договоренности Москвы с Киевом по транзиту газа

Медведев назвал компромиссом договоренности Москвы с Киевом по транзиту газа

Теперь необходимо закрепить результаты и проследить за их реализацией. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который также назвал компромиссом договоренности по транзиту российского газа через Украину.

Ранее Москва и Киев подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных претензий​​​. Договоренности, в частности, предполагают выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказ Москвы и Киева от исков, по которым нет окончательного вердикта.

Также российская и украинская стороны заключат мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Киева к «Газпрому» в 7,4 миллиарда долларов.

«Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, необходимо отследить, чтобы все, что вытекает из этого протокола, реализовали на практике — речь идет и о мировой сделке, и о целом ряде других решений, которые связанны с транзитом и принимаются на уровне компаний.

«Нужно все это будет сделать», — резюмировал российский премьер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #медведев #газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...