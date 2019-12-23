Трагедия на Лубянке стала «маленьким праздником» для Венедиктова и Навального

Журналист и радиоведущий Алексей Венедиктов обсудил недавнее происшествие со стрельбой в центре Москвы в эфире программы «Будем наблюдать», сообщает Федеральное агентство новостей. Венедиктов осудил якобы медлительные действия сотрудников ФСБ и посчитал, что они зря стреляли в человека со взрывчаткой в рюкзаке.

По мнению Алексея Венедиктова, первичная информация о происходящем на Лубянке поступала хаотично, многие факты и подробности противоречили друг другу и предоставляли людям ложную картину событий. Главный редактор «Эха Москвы» видит в этом вину сотрудников ведомства, которые якобы «расслабились», потому что «начальник уехал» на концерт в честь Дня работника органов безопасности РФ, который проходил в Кремле в момент происшествия.

«Начальник уехал…Поэтому надо доложить так, чтобы не пострадали твои начальники, которые в случае чего от тебя оторвут все, что останется. Это просто такая, сначала хаос, а потом в этом хаосе, извините…», — считает Венедиктов.

Главред «Эха» довольно быстро нашел виноватых — он осуждает медлительность сотрудников ФСБ, поскольку ликвидация стрелка заняла у них 53 минуты. Радиоведущий ставит под сомнение уровень подготовки сотрудников ведомства, при том, что сам вряд ли когда-либо держал в руках настоящее оружие и даже не служил срочную службу в армии, как и его сын.

По мнению Венедиктова, снайперы ФСБ должны были ликвидировать стрелка максимум за 15 минут, а в лучшем случае следовало взять его живым. Ведущему не важно, сколько сотрудников могло пострадать при подобной операции, ведь у него «не бьется цифра».

«Вообще вопроса нет, брать живьем, рюкзак там у него, взрывчатка. А как они в него стреляли. А если там взрывчатка. Масса вопросов», — говорит Венедиктов.

Отечественные оппозиционеры уже ни раз были замечены в дискредитации силовых структур. Подобное происшествие в центре столицы для них – настоящий «маленький праздник», пишет ФАН. Ведь очень просто осуждать действия сотрудников оперативных служб с экрана своего телефона, находясь в безопасности.

К примеру, в день происшествия, своими постами в социальных сетях не мог не отметиться Алексей Навальный, который и вовсе нашел в происходящем сходство с 90-ми годами. По версии оппозиционеров, сотрудники силовых структур не заслуживают сочувствия, когда погибают, защищая граждан нашей страны.