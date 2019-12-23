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16:12   23 Декабря 2019
Весь мир

Бандиты ПНС Ливии оказались сговорчивее в вопросе размещения военных баз Турции — эксперт

Бандиты ПНС Ливии оказались сговорчивее в вопросе размещения военных баз Турции — эксперт

Военный эксперт Борис Рожин считает, что вмешательство во внутренние дела Ливии выгодно Турции с экономической и военно-политической точек зрения. Террористы из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оказались более «сговорчивыми» в вопросе размещения в стране турецких военных баз и расширения влияния Анкары на северо-востоке Африки.

Об этом пишет Nation News. Ранее журналисты ФАН выпустили большое расследование о военном вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии. В 2011 году после убийства законного ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране начался кризис. Ответственные за государственный переворот банформирования составили костяк так называемого ПНС Ливии, которое возглавил Файез Саррадж.

Весной 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром смогла зачистить значительную часть страны от боевиков в ходе антитеррористической операции «Аль-Карама».

Бандиты ПНС Ливии оказались сговорчивее в вопросе размещения военных баз Турции — эксперт

ПНС Ливии стало терять боевую мощь. Тогда к ним на помощь пришла Турция. Анкара в обход оружейного эмбарго поставляла силам Сарраджа  технику и боеприпасы. Кроме того, для «правительства» перебрасывали боевиков из Идлиба и турецких инструкторов.

В ноябре лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил усилить поддержку ПНС и заключил соглашение о сотрудничестве с Сарраджем.

Главред информационно-аналитического центра «Кассад» в беседе с изданием выразил мнение, что Турция хочет расширить свое военно-политическое влияние в регионе и использует главаря ПНС в роли «отмычки».

«Турция хочет развернуть в Ливии свою полноценную военную базу и, в целом, закрепиться в северо-восточной Африке. Там предпринят целый комплекс усилий, которые реализуются за счет втягивания Турции в ливийский конфликт на стороне ПНС Ливии. <..> Это своего рода отмычка, которая позволит им расширить влияние», — пояснил Рожин.  

Решение Эрдогана встать именно на сторону террористов ПНС военный эксперт объяснил тем, что «правительство» Сарраджа более слабое и сговорчивое. Анкаре проще договориться с ними о получении экономических и военно-политических преференций.

«Тем более, ПНС Ливии связано с различными джихадистскими группировками, с которыми Турция работала в других странах. И им с ними легче договариваться», — резюмировал собеседник издания.  

Ранее верховное командование ЛНА осудило подписанное Турцией соглашение о взаимопонимании по разграничению морских зон и безопасности. Отмечается, что так называемое ПНС Ливии не имеет права подписывать подобные документы. Любые соглашения с Сарраджем — недействительны.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #ливия

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