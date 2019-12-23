Медведев назвал недобросовестной конкуренцией санкции США против «Северного потока — 2»
Американские ограничения в отношении магистрального газопровода между РФ и Германией, проходящего по дну Балтийского моря, «Северного потока — 2» бьют по интересам многих европейских стран. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Не могу не сказать несколько слов в отношении очередных американских санкций. Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, 23 декабря.
Председатель правительства назвал методами неконкурентной борьбы действия США. По его словам, санкции противоречат всем международным договоренностям и принципам как международного права, так и международной торговли.
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