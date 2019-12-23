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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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 США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

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15:07   23 Декабря 2019
Россия

Медведев назвал недобросовестной конкуренцией санкции США против «Северного потока — 2»

Медведев назвал недобросовестной конкуренцией санкции США против «Северного потока — 2»

Американские ограничения в отношении магистрального газопровода между РФ и Германией, проходящего по дну Балтийского моря, «Северного потока — 2» бьют по интересам многих европейских стран. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, которые прокладывают, немедленно прекратить строительство.

«Не могу не сказать несколько слов в отношении очередных американских санкций. Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали», — заявил  Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, 23 декабря.

Председатель правительства назвал методами неконкурентной борьбы действия США. По его словам, санкции противоречат всем международным договоренностям и принципам как международного права, так и международной торговли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #медведев #северный поток-2

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