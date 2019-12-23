Американские ограничения в отношении магистрального газопровода между РФ и Германией, проходящего по дну Балтийского моря, «Северного потока — 2» бьют по интересам многих европейских стран. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Не могу не сказать несколько слов в отношении очередных американских санкций. Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник, 23 декабря.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, которые прокладывают, немедленно прекратить строительство.

Председатель правительства назвал методами неконкурентной борьбы действия США. По его словам, санкции противоречат всем международным договоренностям и принципам как международного права, так и международной торговли.