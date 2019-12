Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, которые прокладывают, немедленно прекратить строительство.

Председатель правительства назвал методами неконкурентной борьбы действия США. По его словам, санкции противоречат всем международным договоренностям и принципам как международного права, так и международной торговли.

