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США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт
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 США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт
15:30   23 Декабря 2019
Весь мир

США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

Сирийские силы противовоздушной обороны в минувшее воскресенье сбили в провинции Хама очередной оснащенный ракетами дрон террористов ИГ* (запрещенной в России террористической группировки).

Перед этим – в субботу, 21 декабря – боевики при помощи беспилотников нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному на расстоянии 165 километров от Дамаска.

Об этом в понедельник сообщает информационно-аналитическое издание «Слово и Дело», приводя мнение военного эксперта, ведущего программы «Военное ревю» Михаила Тимошенко о том, что беспилотники могли быть специально поставлены террористам Соединенными Штатами Америки под видом «гуманитарной помощи».

По мнению эксперта, защемленные в Сирии террористы ИГ*, пытаются вырваться, а также они хотят вернуть «свое».

«Даже ходят на прорыв, что вообще им не свойственно. Беспилотники боевики могли, конечно, сделать и сами, но, скорее всего, кто-то им помог в качестве так называемой "гуманитарной помощи". Вполне вероятно, это были американцы», — отметил Тимошенко.

США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

При этом эксперт добавил, что ранее американцы заявляли, что они якобы собираются уйти из Сирии, а потом они решили туда вернуться при чем в количестве чуть ли не 6 000 солдат. Однако США не намерены воевать в Сирии своими руками, для этого они используют подконтрольные вооруженные группировки.

«Также Вашингтон продолжает душить Дамаск экономически, препятствуя восстановлению арабского государства. Свою кровь американцы проливать не хотят, они "наелись" этого еще во Вьетнаме, поэтому и используют различные бандформирования для продвижения собственных интересов на Ближнем Востоке», — заключил эксперт.

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США поставляют террористам дроны под видом гуманитарной помощи — эксперт

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #боевики #террористы #весь мир #беспилотники #гуманитарная помощь #бпла #дроны

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