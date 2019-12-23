Медведев поручил коллегам продумать ответ на санкции США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил коллегам по правительству проработать возможные ответы на санкции Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2».

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы, естественно, с точки зрения их эффективности», — заявил российский премьер на совещании с вице-премьерами.

Напомним, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. Данный проект предусматривает введение санкций против российских трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Соединенные Штаты требуют от компаний, занимающихся их прокладкой, остановить строительство.