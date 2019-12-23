Российская и украинская стороны договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы энергетической компании «Газпром» за транзит газа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву. По его словам, Москва и Киев зафиксировали на пять лет цену за транзит газа.

«Зафиксировали плату за оказание агентских услуг по транзиту и транспортировке газа, которая является твердой и определенной на все пять лет», — добавил Дмитрий Козак.