Москва и Киев зафиксировали на пять лет цену за транзит газа
Российская и украинская стороны договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы энергетической компании «Газпром» за транзит газа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву. По его словам, Москва и Киев зафиксировали на пять лет цену за транзит газа.
«Зафиксировали плату за оказание агентских услуг по транзиту и транспортировке газа, которая является твердой и определенной на все пять лет», — добавил Дмитрий Козак.
Алексей Миллер рассказал о параметрах Протокола по газовому сотрудничеству с Украиной с 1 января 2020 годаhttps://t.co/LHaeg10YYy pic.twitter.com/JXD5SFq8vc— ПАО «Газпром» (@Gazprom) 21 декабря 2019 г.