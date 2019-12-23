Росфинмониторинг предупредил о мошеннической рассылке писем

Кибермошенники организовали фишинговую рассылку от лица Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), сообщили в ведомстве 23 декабря.

«Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества путем рассылки электронных писем с не принадлежащих службе почтовых адресов вида info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или схожих», — указано в сообщении.

Отмечается, что вышеназванные адреса не принадлежат федеральной службе. В письмах мошенников, в частности, может содержаться вредоносное программное обеспечение или требование передачи какой-либо конфиденциальной информации. В Росфинмониторинге призвали не открывать подобные письма, не переходить по ссылкам и не общаться с киберпреступниками.

Официальный почтовый адрес ведомства — info@fedsfm.ru — используется исключительно для ответов на входящие заявки, подчеркнули в федеральной службе.