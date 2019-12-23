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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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15:03   23 Декабря 2019
Россия

Около 15 миллионов рублей выделят на разработку «русифицированного» Superjet

Около 15 миллионов рублей выделят на разработку «русифицированного» Superjet

Средства планируется потратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы над SSJ, а целью станет разработать модель с российскими деталями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы СПАРК.

«Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», — предает издание слова представителя Минпромторга.

Как уточнили в ведомстве, средства пойдут на исследования и разработки по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Окончание работ запланировано на срок не позже 15 декабря 2020 года. Проектирование нового самолета проходит в рамках программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

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Автор: Галина Кандинская
#авиация

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