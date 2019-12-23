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14:25   23 Декабря 2019
Россия

Россия будет продолжать реализацию подобных Крымскому мосту проектов, заявил Путин

Россия будет продолжать реализацию подобных Крымскому мосту проектов, заявил Путин

Россия будет продолжать реализацию подобных Крымскому мосту проектов, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия железнодорожной части сооружения через Керченский пролив.

По словам Путина, строители Крымского моста продемонстрировали умение создавать подобные масштабные проекты. Российский лидер отметил, что практически каждый житель России теперь уверен, что и другие подобные объекты будут созданы и реализованы.

Россия будет продолжать реализацию подобных Крымскому мосту проектов, заявил Путин

Путин прибыл в Тамань из Керчи, куда приехал из Анапы. Российский лидер открыл железнодорожное движение по мосту. В понедельник, 23 декабря, из Санкт-Петербурга выдвинулся поезд, который через 43 часа прибудет в Симферополь.

Строительство Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью РФ, стартовал в феврале 2016. В мае 2018 года по мосту открыли автомобильное движение, опередив график на девять месяцев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #крым #политика #крымский мост

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