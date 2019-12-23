Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Сирии, глава МИД Валид Муаллем в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«У сирийского народа похищают его недра, его нефтяные богатства, этим занимаются США. Считаем это расхищение пиратством, поскольку оно реализуются с использованием оружия», — оценил положение дел Муаллем.

Встреча Лаврова и Муаллема состоялась в Москве в понедельник, 23 декабря. Как ранее сообщал российский глава МИД, стороны намеревались обсудить экономическое восстановление Республики. Сирийский министр также запланировал принять участие в заседании заседании постоянной российско-сирийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве сопредседателя.

О краже Соединенными Штатами сирийской нефти неоднократно писало Федеральное агентство новостей, которые провело целый ряд расследований и выпустило большой материал. Во второй части серии текстов как раз приводятся доказательства недобросовестного поведения американцев на территории арабской страны.