План России по гумконвоям в Сирию мешает планам США по дестабилизации региона

Политический и военный аналитик Александр Перенджиев прокомментировал решение по резолюциям о гуманитарной помощи жителям Сирии в комментарии «Федеральному агентству новостей».

По его мнению, в отказе резолюциям виноват Вашингтон, которому плевать на мирных сирийцев. Администрации Америки нужна «дырявая граница», с помощью которой она сможет и дальше сохранять хаос в арабской республике.

«Фактически получается, что Штаты, используя ООН как инструмент, намеревались легитимизировать состояние Сирии, когда Дамаск фактически не контролирует многие районы страны и даже погранпереходы. А под видом гуманитарных конвоев на территорию страны будет завозиться военная техника и оружие для поддержания тех же курдов», — пояснил он.

К тому же, американцы могли повлиять на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, предположил собеседник агентства.

«Возможно, американские военные конвои перестали пропускать на сирийский погранпереходах, где-то их вообще заблокировали, и они почувствовали себя неуютно. Поэтому и была придумана схема, где под видом гумконвоев они могли бы спокойно ездить по Сирии, развозить и поддерживать своих подопечных — боевиков из курдских отрядов. Но ведь именно своим решением, американцы оставили рядовых сирийцев без гуманитарной помощи и обрекли их на страдания», — подытожил Перенджиев.

Напомним, что Бельгия, Германия и Кувейт предложили сократить число гуманитарных коридоров с четырех до трех с возможным восстановлением последнего. То есть, они хотят оставить пункты на границе с Ираком и Турцией, чтобы не согласовывать действия с официальным Дамаском. Российский проект предполагает сохранение трансграничных поставок через работающие коридоры в регионы, которые не имеют возможности получить помощь — в провинцию Идлиб.

Москва выступила против первого проекта, а российский проект подержали пять членов из 11. В связи с этим, Совет безопасности ООН не смог принять решение. Глава Государственного департамента США Майк Помпео попытался пристыдить Россию за блокировку резолюции Бельгии, Германии и Кувейта.