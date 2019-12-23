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14:26   23 Декабря 2019
Россия

McDonald’s оправдал сотрудников, которые не пустили погреться замерзшего в Тюмени мужчину

McDonald’s оправдал сотрудников, которые не пустили погреться замерзшего в Тюмени мужчину

Менеджер по маркетингу McDonald’s Наталья Панова заявила, что американская компания поддерживает действия своих сотрудников, которые ночью не пустили в одно из тюменских кафе замерзающего мужчину. Об этом сообщает «Говорит Москва» в понедельник, 23 декабря.

По ее словам, заведение в ночь с 22 на 23 декабря работало до часу ночи. После этого времени пускать кого-либо в помещение запрещено. Это сделано в как в целях безопасности, так и в целях санитарной обработки, объяснила Панова.

В часы работы заведение делает все возможное для комфорта посетителей, а в случае необходимости им окажут первую медпомощь, отметила она.

Ранее в соцсети «Вконтакте» появилась информация, что 22 декабря в два часа ночи работники McDonald's не пустили в тамбур кафе мужчину, который замерзал. Позднее мужчина попросил прохожих вызвать скорую помощь. По его словам, он «отморозил ноги».

Прохожие также просили работников заведения пустить мужчину погреться в ожидании помощи, однако им отказали.

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Автор: Арсений Аскольский
#тюмень #макдоналдс

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